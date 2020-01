Cameron Diaz : Retour sur ses relations passées

A tout juste 47 ans, Cameron Diaz vient d'accueillir son premier enfant avec le chanteur du groupe Good Charlotte, Benji Madden. Une annonce surprise puisque ni l'un ni l'autre n'avait annoncé attendre un heureux événement avant cela. Une fille prénommée Raddix qui comble de bonheur le couple.

Cinq ans de relation, un mariage et un bébé plus tard, Cameron Diaz semble enfin à l'aise à l'idée d'être engagée pleinement avec quelqu'un. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas...

Depuis les années 1990, l'actrice américaine use de son sex-appeal et de son attitude cool pour séduire les hommes. D'ailleurs à cette époque, elle admettait avec ego : "Je suis le rêve de tout homme".

Et, à son palmarès, on peut ainsi citer le beau la chanteur Justin Timberlake avec qui elle est restée trois ans ou encore le rappeur P.Diddy et le chanteur Tyrese Gibson.