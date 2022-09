Camilla et Charles, nouvelle vie à Buckingham : 2 êtres vont égayer leur quotidien

Durant quelques jours encore et ce, jusqu'aux obsèques officielles d'Elizabeth II, le peuple britannique va poursuivre sa période de deuil. En attendant l'ultime adieu à la défunte reine, son fils, devenu le roi Charles III, sillonne le pays à la rencontre de ses nouveaux sujets. Au bras de son épouse Camilla, désormais reine consort, le nouveau souverain assure pleinement ses devoirs. Pour être au plus près de son peuple, il s'apprête même à quitter les murs de Clarence House pour investir ceux du palais de Buckingham. S'il sera évidemment avec Camilla, le roi et la reine ne seront toutefois pas les seuls à emménager.

Comme l'annonce le Daily Express dont les propos sont relayés par le Daily Mail, Beth et Bluebell, deux jack russel adoptés par l'ex-princesse de Galles, vont eux aussi faire leur entrée à Buckingham. Une manière de continuer à faire perdurer la mémoire de la reine Elizabeth II, fan de chiens et de corgis tout particulièrement. Au cours de son règne de plus de 70 ans, la reine a possédé pas moins de 30 corgis, les deux derniers offerts après la mort du prince Philip ayant été confiés à son fils, le prince Andrew et à son ex-femme Sarah Ferguson.