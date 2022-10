Camilla Parker-Bowles transformée pour Charles : ce régime d'athlète qu'elle s'impose après des années de fête

L'amour entre Camilla Parker-Bowles et Charles était une évidence que les tourtereaux ont vite comprise. L'opinion publique beaucoup moins. Le couple avait presque hérité du statut de paria de la monarchie, certains allant presque sous-entendre qu'ils étaient en partie responsables des malheurs traversés par la princesse Diana. Mais l'eau a coulé sous les ponts et l'amour a fini par vaincre, comme à chaque fois. Après des années compliquées, Charles et Camilla ont enfin réussi à convaincre et à regagner la confiance des Britanniques. Une excellente chose pour les désormais roi et reine consort du Royaume-Uni, dont les couronnements auront lieu le 6 mai prochain.

Par amour, Camilla a fait d'énormes sacrifices. Celui d'encaisser de longues années les critiques acerbes à son égard sans broncher ni se défendre. Celui de renoncer aux plaisirs qu'elle s'est toujours autorisés. La routine de Camilla, au côté du roi Charles III, a été complètement bouleversée, révèle le magazine Gala : "Le nouveau couple royal, qui occupe encore Clarence House et ne devrait pas s'installer à Buckingham avant 2027 en raison de travaux au palais, se lève aux aurores et déjeune au son de la radio. Régime d'athlètes : muesli, salade de fruits, jus frais." Routine que Camilla n'aurait sûrement jamais connue sans son mari : "Influence bénéfique de Charles III, infatigable promoteur de l'agriculture bio depuis les années 1970 sur Camilla, autrefois grande fumeuse et adepte du gin tonic."

Le sacrifice valait le coup. Camilla et Charles se sont mariés en 2005 et semblent vivre un conte de fée depuis qu'Elizabeth II leur a officiellement donné son approbation après la mort de Diana. Conscients de leur chance, les amoureux n'ont pas laissé filer l'opportunité de se racheter et ont laissé faire le temps. Mission accomplie. Charles III est monté sur le trône, a réussi à faire accepter à sa maman Camilla comme future reine consort et a fait grimper en flèche sa cote de popularité auprès du peuple britannique. Et c'est plutôt royal !