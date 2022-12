Camille Cerf : Photos de son ex Maxime, un beau gosse victime d'une célèbre malédiction

"Êtes-vous en couple ?" Voilà la traditionnelle question à laquelle toutes les Miss France ont droit après leur couronnement. Malgré l'insistance des médias, elles gardent la réponse soigneusement secrète et ce, pour une bonne raison. En effet, pour celles qui sont en couple, la volonté de protéger leur bien-aimé est la plus forte, notamment car une malédiction rôde...

En effet, depuis de nombreuses années, chaque Miss France élue a le malheur de se séparer de son chéri, si elle en a un, durant l'année de son règne. Pourtant, Camille Cerf et Maxime Bera, son compagnon de l'époque, étaient parvenus à briser cette célèbre malédiction. Durant toute l'année 2015, la jolie calaisienne avait été l'une des rares reines de beauté à parler ouvertement de son amoureux. Folle amoureuse, elle se voyait complètement faire sa vie avec son beau Maxime. "Mon mariage idéal, ça serait sur une plage, et avec mon amoureux actuel", déclarait-elle alors sur le plateau de Touche pas à mon poste. Toujours en couple lorsque la belle a finalement rendu sa couronne, les deux tourtereaux sont restés ensemble encore quelque temps avant de finalement prendre des chemins différents.

Si leur couple a pu surmonter la distance et la sur-médiatisation, c'est justement parce que Camille Cerf a choisi de préserver l'anonymat de son compagnon, à la demande même de ce dernier. Désireux de rester dans l'ombre, Maxime Bera avait entièrement confiance en la fidélité de sa belle et ne souhaitait pas s'exposer outre-mesure. Mais en fouillant un peu sur les réseaux sociaux, l'identité de Maxime avait été dévoilée (voir photos ci-dessous) et son charme ne fait aucun doute. C'est un vrai beau gosse.