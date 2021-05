Camille Combal filme sa femme Marie déguisée en grand-mère, "Les Vamps"

En couple depuis 2016 avec Marie Treille Stefani, Camille Combal ne montrait jusqu'à présent que très rarement le visage de celle avec qui il mène "une vie ordinaire", comme il le confiait dans les colonnes du Parisien, en décembre 2019. Volontairement très discret, l'animateur entendait ainsi préserver son couple et leur amour loin des regards indiscrets. Mais l'ancien acolyte de Cyril Hanouna semble avoir changé d'avis. Le 1er mai 2021, Camille a posté une vidéo de sa femme sur Instagram dans un sketch des plus drôles. Assis dans une voiture avec leur chien, chacun des deux amoureux apparait d'abord masqué en voiture. Quelques secondes plus tard, Camille, Marie (et leur chien) sont déguisés en parfaites grand-mères avec un foulard sur la tête et des lunettes de soleil. "Bon weekend #LaVidaLoca #LeChienAssumeMoyen" peut-on lire en légende.

Trop belle ta femme

Fans de cette vidéo, les abonnés de Camille ont vite comparé les amoureux aux "Vamps" ou à la famille Bodin. Ravis de découvrir Marie, les internautes ont également souligné la beauté de la jeune femme. "On voit enfin Madame", "Ahhhhhhh on la voit enfin", "Trop belle ta femme", "Belle petite famille", "Très beau couple", "Elle est trop belle la jeune femme a un visage parfait". Des compliments qui iront sûrement droit au coeur de Marie... et de Camille.

Loin d'être une inconnue à la télévision, Marie Treille Stefani est chroniqueuse dans un nouveau programme de France 2, Bel & Bien, dont le premier numéro a été diffusé le 30 janvier. Pour sa première chronique la jeune femme s'était intéressée aux "aliments qui nous rendent heureux". Auparavant, Marie avait travaillé au sein de la rédaction du magazine Actuality sur France 2 (dans lequel elle tenait la rubrique Les applis de Marie) entre septembre 2016 et mars 2017 mais aussi dans Le Before du Grand Journal (Canal+) en 2014 et dans l'émission Grand public (France 2) lors de la saison 2012-2013. Plus récemment, elle avait fait une apparition surprise dans l'émission La Grande Incruste (TF1) au côté de Camille.