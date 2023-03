Camille Combal : Son fils Pio commet une énorme bêtise, sa femme Marie, dépitée, la partage en photo

Avec un petit garçon de presque un an, Camille Combal et sa femme Marie Treille Stefani n'ont pas le temps de s'ennuyer. Samedi 25 mars 2023, la chroniqueuse de Bel & Bien, émission diffusée tous les samedis sur France 2, a montré un instant de sa vie de maman sur Instagram. Et c'est face à son petit Pio en mode gaffeur qu'elle s'est affichée.

Dans sa story Instagram, la femme de Camille Combal s'est montrée face à une cuvette de toilettes ouvertes avec son petit garçon juste devant, la main tendue pour récupérer un objet tombé tout au fond. Il s'agit d'une télécommande. Dépitée face à cette bêtise de taille de Pio, Marie Treille Stefani écrit en légende : "Allez bon week-end" (voir le diaporama).

L'officialisation de la naissance de Pio à la fête des Mères

Si Marie Treille Stefani ne s'est jamais exprimée sur sa grossesse, elle avait officialisé la naissance de Pio à l'occasion de sa toute première fête des Mères en mai 2022. Un moment très particulier que la femme de Camille Combal avait vécu avec émotion. "Bonne fête maman. Devenir maman m'a fait comprendre combien ce rôle est absolu. Un tourbillon qui renverse tout. Le plus beau des miracles", avait alors écrit la journaliste sur Instagram.

Ce n'est que bien plus tard que Camille Combal avait révélé le prénom de leur fils, à l'occasion du tournage d'un podcast avec le youtubeur Ben Névert. "On l'a appelé Pio. Et donc dès que tu dis Pio tout le monde dit 'ah oui comme Pio Marmaï', et ça c'est très relou. C'est le même prénom, mais ça n'a rien à voir avec le gars", avait alors confié l'animateur star de TF1 de 41 ans. L'heureux papa avait également fait dans l'humour sur le sujet. "Je n'ai pas choisi le prénom. Jusqu'au dernier moment moi ça devait être Vadim, et le problème c'est que c'est le diminutif de Vladimir, et je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est pas trop l'ambiance en ce moment, il y a un petit problème avec l'électricité je vous en parlerai, mais on est un tout petit peu dans la sauce avec le gars", avait ajouté celui qui se trouvait au festival Séries Mania (Lille) le 18 mars dernier.

Camille Combal ne s'était pas montré avare en confidences ce jour-là puisqu'il avait également expliqué en quoi l'arrivée de Pio avait bouleversé sa vie. "Ceux qui vous disent 'c'est cool, ça change la vie', ne les écoutez pas, c'est dur. Ça change tout. Le matin tu te lèves, avant tu disais 'alors il se passe quoi sur L'Equipe, est-ce que l'OM a gagné. Maintenant t'as une couche pleine de purée de carottes à lave", avait alors raconté l'animateur. Et ça c'était avant que les bêtises commencent...