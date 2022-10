Camille Combal dévoile le prénom original de son fils : le même qu'un acteur célèbre, c'est "très relou"

Depuis quelques mois, Camille Combal n'est plus seulement un homme heureux... c'est également un jeune père épanoui ! Devenu papa pour la première fois d'un petit garçon en avril dernier avec sa femme, la journaliste Marie Treille Stefani, le présentateur de Danse avec les Stars découvre les joies et les difficultés de la vie de famille, un sujet dont il aime plaisanter avec ses abonnés sur les réseaux sociaux.

En revanche, pas question pour lui de leur dévoiler le visage du petit garçon : protégé par ses parents, très discrets sur leur vie privée, celui-ci était resté dans l'ombre, sans même que son prénom ne soit révélé. Du moins jusqu'à ces derniers jours : invité dans le podcast du Youtubeur Ben Névert, l'ancien protégé de Cyril Hanouna a enfin donné le nom du petit garçon : Pio !

"On l'a appelé Pio. Et donc dès que tu dis Pio tout le monde dit 'ah oui comme Pio Marmaï', et ça c'est très relou. C'est le même prénom, mais ça n'a rien à voir avec le gars", a-t-il plaisanté, acceptant enfin d'évoquer ce sujet dont il n'avait jamais parlé auparavant. Alors, le magnifique prénom Pio serait-il une référence aux origines italiennes de l'heureuse maman ? Il ne l'a pas précisé... mais a ensuite dévoilé que le bambin n'aurait en réalité jamais dû s'appeler ainsi !

"Je n'ai pas choisi le prénom. Jusqu'au dernier moment moi ça devait être Vadim, et le problème c'est que c'est le diminutif de Vladimir, et je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est pas trop l'ambiance en ce moment, il y a un petit problème avec l'électricité je vous en parlerai, mais on est un tout petit peu dans la sauce avec le gars", a-t-il continué, faisant référence à Vladimir Poutine, responsable d'une guerre dévastatrice en Ukraine.

Une paternité qui change la vie !

En tout cas, bien que la paternité soit un exercice qui semble convenir à Camille Combal, celui-ci sait que tout n'est pas toujours très glamour ! Interrogé par Ben Nevert sur ce que ce nouveau statut de papa avait changé dans sa vie, le présentateur s'est montré très franc. "Ceux qui vous disent 'c'est cool, ça change la vie', ne les écoutez pas, c'est dur. Ça change tout. Le matin tu te lèves, avant tu disais 'alors il se passe quoi sur L'Equipe, est-ce que l'OM a gagné. Maintenant t'as une couche pleine de purée de carottes à laver", a-t-il raconté avec beaucoup d'humour au sujet du petit garçon, âgé de six mois.

Peut-être a-t-il demandé conseil à ses collègues du studio 217 ? Chris Marques est en effet père d'un petit garçon, Jackson, âgé de six ans, tout comme Christophe Licata, dont l'adorable petit Livio est né en février 2017.