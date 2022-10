Camille Combal papa : nouvelle apparition remarquée de son bébé, ses talents musicaux filmés !

Lorsqu'il n'est pas en train d'amuser la galerie sur TF1 avec ses différentes émissions comme Danse avec les stars, Mask Singer ou encore La Grande Incruste, Camille Combal est un homme comme les autres. Ou plutôt, un papa comme les autres ! Car c'est avec son très jeune fils, né il y a plusieurs mois et dont le prénom est méconnu, que l'animateur passe le plus clair de son temps. Un bébé qu'il a eu le bonheur d'accueillir avec sa femme Marie Treille Stefani.

Ces dernières années, le couple est passé maître dans l'art de la discrétion. En effet, il ne faut pas compter sur eux pour obtenir de croustillantes ou intimes confidences sur leur vie de famille. Ainsi, il était clair qu'ils n'allaient pas surexposer leur premier enfant sur les réseaux sociaux. Pourtant, il arrive que Camille Combal s'amuse de sa nouvelle vie de papa en partageant de drôles de vidéos sur son compte Instagram. Des vidéos à travers lesquelles son fils est à l'honneur, sans jamais toutefois qu'il n'apparaisse de face. Et mercredi 19 octobre, l'animateur a décidé de dévoiler les talents précoces du bambin au piano. En story, ce dernier apparaît en train d'enchaîner les notes, et une mélodie impeccable en résulte. Mais ce n'était pas la réalité. Camille Combal a ensuite partagé les mêmes images mais sans la musique ajoutée, révélant ainsi le véritable résultat. Et, malheureusement, son fils n'est pas tout à fait un prodige du piano ! "En vrai, autre délire...", est-il obligé de reconnaître en légende. (Voir notre diaporama).

Quoi qu'il en soit, il s'agit là de moments précieux pour Camille Combal et sa femme, surtout lorsqu'on sait qu'ils ont des emplois du temps très chargés. Mais l'animateur semble parvenir sans encombre à concilier sa vie de papa et sa vie professionnelle. "Ce matin par exemple, ma journée de travail devait commencer à 9 heures mais elle a commencé à 10h45 parce que la nounou était bloquée à La Défense. En plus, le petit m'avait vomi dessus donc il a fallu que je change de tee-shirt au dernier moment. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je dis. Avec ma femme, on tient à avoir une vie la plus ordinaire possible. On est très heureux comme ça et on milite pour que ça le reste", a-t-il confié à TV Magazine récemment.