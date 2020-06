Camille Cottin est le "fantasme secret" d'une célèbre chanteuse...

Dans Dix pour cent comme dans la vraie vie, Camille Cottin est une femme forte, drôle et très sexy. Un charme qui laisse peu de gens indifférents, à commencer par une célèbre chanteuse... Dans une nouvelle interview à Elle, parue le 26 juin 2020, Yael Naim a dévoilé que la comédienne était son "fantasme secret".

"Sexuellement, Camille Cottin dans Dix pour cent. Je fantasme plus sur des femmes que des hommes !", a révélé l'artiste franco-israélienne. De retour dans les médias pour évoquer la sortie de son album Nightsongs, l'artiste s'est prêtée au jeu du questionnaire ELLE, où les personnalités sont invitées à répondre du tac au tac à des questions courtes.

Elle a ainsi décrit quelle était sa nuit d'amour idéale. "J'aime les débuts d'histoire, lorsqu'on est plein d'incertitudes sur ce que veut l'autre, et que l'on fait des découvertes émotionnelles ou physiques. J'adore quand rien n'est acquis", explique-t-elle.

L'occasion d'assumer cette vilaine habitude qu'elle fait en cachette. "Je suce mon pouce. Adolescente j'avais honte. Et à 19 ans, première nuit d'amour avec un petit copain, je découvre qu'il suce aussi son pouce. Ça m'a décomplexée", avoue Yael Naim.

Ensemble depuis plus de dix ans, Yael Naim et son compagnon David Donatien sont parents d'une petite fille, dont ils ont révélé l'existence en 2015.

Camille Cottin est elle aussi prise depuis un bon bout de temps. La comédienne française est en couple avec un architecte dont on ne connait pas le nom depuis plus de 18 ans. Ensemble, ils ont deux enfants : Léon et Anna (née en 2015).

Retrouvez l'interview de Yael Naim en intégralité dans le dernier numéro de ELLE, paru le vendredi 26 juin 2020.