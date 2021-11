Camille Froment seule auprès de sa fille hospitalisée : elle règle ses comptes avec Dadinho parti faire "le zouave"

Camille Froment avait de quoi être inquiète. Mercredi 24 novembre, la jolie blonde a expliqué avoir amené sa fille Zélyana (née en février 2021) aux urgences suite à une infection urinaire. Une situation qui lui a naturellement causé beaucoup de stress. "Je suis trop mal. J'ai vu ma fille trop mal, et elle pleurait de douleurs et je n'ai pas l'habitude. Ça va beaucoup mieux. Effectivement, elle a bien une infection, j'ai bien fait d'y être allée", a-t-elle confié sur Snapchat. Camille Froment a beau avoir été rassurée, elle n'en était pas moins très énervée... contre son compagnon et père de sa fille, le rappeur Dadinho.

Et pour cause, ce dernier n'aurait pas fait preuve d'une grand soutien pendant que la petite Zélyana était prise en charge à l'hôpital. "Normalement, le rôle d'un père et d'une mère c'est d'être ensemble dans ces moments-là. Mais apparemment, son père a d'autres centres d'intérêts qui sont plus intéressants que d'être auprès de sa fille et de la mère de sa fille dans des moments comme ça. Il préfère aller faire le zouave, mais bon chacun ses priorités. Ça ne date pas d'hier comme on dit. Je suis humaine tout simplement et je pense que la place d'un père ce n'est pas être dehors à droite à gauche, mais plutôt auprès de sa fille. S'il ne veut pas être auprès de moi c'est une chose, mais auprès de sa fille c'en est une autre", a-t-elle rapporté en story.