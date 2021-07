Camille Gottlieb : Coup de pouce stylé à sa grande soeur Pauline Ducruet

Camille Gottlieb a 22 ans (et fêtera son 23e anniversaire le 15 juillet prochain). Elle est la benjamine de la princesse Stéphanie de Monaco, née d'une relation avec l'ancien gendarme Jean Raymond Gottlieb. La jeune influenceuse a une grande demi-soeur, Pauline Ducruet, un grand demi-frère, Louis Ducruet (enfants de Stéphanie de Monaco et son premier Daniel Ducruet, âgés de 27 et 28 ans) et deux petits demi-frères, Thomas et Maxime Gottlieb.

Camille est visiblement proche de sa grande soeur Pauline, avec qui elle partage une passion pour la mode. Pauline Ducruet s'y est lancée en 2018 en créant Alter. La marque unisexe produit et présente une seule collection par an, un rythme officialisé par Pauline Ducruet au cours de l'été 2020. Ainsi, elle ignore le calendrier de l'industrie de la mode qui contraint les marques à en concevoir au moins deux, pour les saisons automne-hiver et printemps-été, et marque son engagement en faveur d'une mode respectueuse de l'environnement.

"Ceci est le résultat d'une longue réflexion sur le rythme effréné des saisons pour les designers mais aussi pour la planète. Les bonnes choses prennent du temps à faire et ont besoin de plus de temps pour être appréciées", précisait @paulinedcrt sur Instagram.