Camille Gottlieb : Cuissardes et mini robe noire pour célébrer "l'amour de sa vie"

La ressemblance est frappante entre ces deux-là, on ne le dira jamais assez ! Les yeux, la couleur des cheveux, la forme du visage. Le 29 décembre 2022, Camille Gottlieb a rendu un tendre hommage à son petit frère Thomas sur les réseaux sociaux, en partageant tout un tas de photographies en sa compagnie. Câlins, bisous, moments de complicité... impossible pour la jeune femme de ne pas déclarer sa flemme à son petit chouchou, son "alter ego", son "double", "le plus beau". Et pour cause, il s'agissait là d'une journée très importante pour lui. C'est pourquoi elle a écrit, avec émotion : "Joyeux anniversaire à l'amour de ma vie".

Pluie d'anniversaires dans la famille royale de Monaco

C'est officiel, Thomas a atteint la majorité. 18 ans et toutes ses dents, déjà ! Camille Gottlieb est la fille de la princesse Stéphanie et de son ancien garde du corps Jean-Raymond Gottlieb. Après leur rupture, ce dernier est devenu commandant principal de police, chef de la D.R.I - la division intérieure du renseignement de Monaco -, a refait sa vie avec une certaine Vanessa et a eu, avec elle, deux fils, Thomas et Maxime. Décidément, Camille Gottlieb passe son temps, dernièrement, en famille. Pour les fêtes de fin d'année, bien sûr, mais surtout parce que beaucoup de membres de la famille royale monégasque sont nés au mois de décembre. Marie Ducruet a ouvert les yeux le 28 décembre 1992 et elle vient donc, elle aussi, de souffler ses bougies !

Elles ont explosé de joie et pleuré

Pour cet anniversaire, l'épouse de Louis Ducruet a évidemment fait la fête avec Camille Gottlieb. Avec modération, bien sûr, puisqu'elle est enceinte. Et inutile de dire que beaucoup sont pressés à l'idée d'accueillir ce petit bébé. "Nous l'avons dit en même temps à ma mère et à mes soeurs Pauline et Camille lors d'un repas, racontait très récemment le futur papa dans les colonnes du magazine Gala. Elles ont explosé de joie et pleuré. Mon père, un émotif de première catégorie, a fondu en larmes." En voilà un qui va, pour sûr, être entouré d'amour...