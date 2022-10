Camille Gottlieb : Déclaration d'amour à son "frère jumeau", alors qu'elle est si loin de Monaco...

Décidément, il n'y a plus de saison ! Alors qu'elle rentre tout juste de vacances, Camille Gottlieb a quitté les maillots de bain et les paréos pour ressortir sa garde-robe d'automne. Et pour cause, elle est actuellement en déplacement au Québec, en la ville de Montréal, où elle profite de ce joli mois d'octobre. Pour autant, la jeune fille de 24 ans n'oublie pas ses proches malgré l'éloignement, ni les évènements importants qui concernent sa famille et ses amis. C'est pourquoi, le mardi 18 octobre 2022, elle a eu une tendre pensée pour l'un des hommes qui partagent sa vie, sur les réseaux sociaux.

Une des personnes les plus importantes de ma vie

Sur son compte Instagram, Camille Gottlieb a effectivement partagé, un brin en retard, une jolie photographie sur laquelle elle prend la pose avec un brun mystérieux, son visage étant recouvert de larges lunettes de soleil. "Hier c'était l'anniversaire de Monsieur Médy Anthony, qui n'est pas seulement mon meilleur ami mais une des personnes les plus importantes de ma vie, explique-t-elle. C'est mon frère jumeau, mon petit coeur, ma vie. Just the two of us. Love you." Elle a ensuite publié un montage regroupant une multitude d'images de souvenirs, vécus ensemble. Trop mignon. Les nombreux abonnés de la princesse de Monaco auront naturellement reconnu son meilleur ami, auquel elle adresse d'innombrables déclarations d'amour sur le réseau social. Considérant ce dernier comme sa "moitié".