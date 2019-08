Camille Gottlieb en bikini fluo : la fille de Stéphanie de Monaco se lâche

Une nouvelle bombe sur le rocher ? Camille Gottlieb n'est plus une ado et nous le prouve. La jeune femme de 20 ans a publié sur son compte Instagram un cliché diablement sexy. On y voit la fille cadette de la princesse Stéphanie de Monaco prendre la pose dans un petit bikini jaune fluo. La belle blonde, dont la ressemblance avec sa grand-mère Grace Kelly est frappante, en profite pour envoyer un doux baiser à ses 60 000 abonnés. En légende, la soeur de Pauline et Louis se contente d'un simple mais efficace "Je suis une meilleure personne quand je suis bronzée".

En tout cas le résultat plaît puisque les commentaires sont dithyrambiques. On peut lire entre autres, "Quelle beauté ensoleillée", "Même sans bronzage tu es une belle personne" et un encourageant "Félicitations pour ton nouveau corps ! You look amazing !". Il est vrai que Camille est de toute beauté sur la photo.