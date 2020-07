Camille (Koh-Lanta) : Nouvelle vie au soleil avec son mari footballeur

Camille, discrète candidate de Koh-Lanta en 2012 et éliminée au bout de trente et un jours d'aventure, est devenue il y a déjà plusieurs années une femme de footballeur, celle de Morgan Schneiderlin. Pour être à ses côtés, elle n'a pas hésité à s'exiler à l'étranger, et plus précisément à Manchester en Angleterre où elle a eu la chance d'accueillir son premier enfant, un petit garçon prénommé Maé (1 an). Et alors que le couple s'apprête à pouponner pour la deuxième fois, un grand changement s'annonce.

En effet, l'as du ballon rond a décidé de changer de club lors du mercato et de rejoindre ainsi le Sud de la France. "L'OGC Nice confirme qu'un accord a été trouvé avec Everton en vue du transfert de Morgan Schneiderlin à l'OGC Nice", a-t-il été indiqué à travers un communiqué officiel. Âgé de 30 ans, le footballeur formé à Strasbourg aurait coûté entre 2 et 4 millions d'euros selon Julien Fournier, le directeur du club de Nice. Sur Instagram, il a fait part de son contentement à l'idée d'entamer cette nouvelle étape.

Il est temps pour nous de partir...

Camille s'est montrée sentimentale sur sa propre page, retraçant son parcours dans le pays anglo-saxon et tout ce qui l'a menée à la femme accomplie qu'elle est aujourd'hui. "Après cinq ans passés en Angleterre, ça y est, on rentre en France... C'est avec beaucoup d'émotion que je quitte ce pays, cette ville, cette culture , ces gens. Ici, j'ai grandi, j'ai mûri, je me suis ouverte au monde, instruit, j'ai découvert, j'ai appris, j'ai aimé, j'ai construit ma petite famille et j'ai rencontré des personnes exceptionnelles de toutes nationalités, j'ai créé de vraies amitiés", assure-t-elle en légende d'une série de clichés à travers laquelle elle dévoile un souvenir avec Mélanie Da Cruz, également établie à Manchester au côté de son mari le footballeur Anthony Martial.

Dans la suite de son message, Camille se remémore son arrivée en Angleterre à l'âge de 22 ans, alors qu'elle était encore étudiante. "Je quittais ma petite ville de Strasbourg pour venir m'installer avec l'amour de ma vie", écrit-elle, nostalgique, confiant être "triste de quitter tout ce [qu'ils ont] construit." Reste que la jolie blonde est heureuse de commencer ce nouveau chapitre de sa vie. "Excitée de découvrir une nouvelle ville, une ville du Sud (parce que oui même si je suis la femme la plus heureuse ici, il faut dire que le soleil, la luminosité me manque quand même). Aujourd'hui, je quitte ce pays, cette ville en étant une femme, une maman de 27 ans heureuse et épanouie comme jamais. (...) Il est temps pour nous de partir...", conclut-elle.