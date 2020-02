Camille Lacourt, moustachu, partage bisous et blagues avec Alice au Parc

Plutôt que de végéter sur le canapé devant un replay moisi en se plaignant de la nouvelle semaine qui arrive, quelques milliers de spectateurs avaient eux opté pour un dimanche soir sportif. Le 23 février, le Parc des Princes était ainsi plein à craquer à l'occasion d'un nouveau match de la Ligue 1 Conforama.

Dans les tribunes, les fans de foot ont pu admirer la rencontre entre le PSG et les Girondins de Bordeaux, remportée par l'équipe de la capitale sur un score de 4 buts à 3 ; une prouesse réalisée grâce à Edinson Cavani (qui a marqué son 200e but sous les couleurs du PSG), Marquinhos et Kylian Mbappé. Un match auquel assistaient notamment l'ancien nageur champion du monde Camille Lacourt, de plus en plus moustachu, avec sa chérie Alice Detollenaere (Miss Bourgogne 2010). Le couple a été vu partageant de bons moments de rigolades ainsi que de tendres baisers. Une belle complicité après la dure épreuve traversée par la jeune femme qui a révélé avoir lutté contre le cancer.

Étaient aussi présents Kev Adams, inratable en hoodie rose et casquette sur la tête, auprès de son grand copain Rayane Bensetti, Sylvie Tellier (directrice générale de la Société Miss France et Miss France 2002) et son mari Laurent, Julien Courbet, le grand habitué des lieux Pascal Obispo et et sa femme Julie Hantson ou encore l'autre fidèle au poste, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy...

À noter que le joueur star de l'équipe, Neymar, a été expulsé du match dans le temps additionnel pour cause de tacle sur un autre joueur. Quant à Thiago Silva, il a dû sortir sur blessure.