Rayane Bensetti placé en garde à vue : Kev Adams lui a apporté son soutien

Rayane Bensetti en prisonnier, c'est un rôle qu'il n'a pas encore incarné sur grand écran, mais qu'il a tout de même expérimenté dans la vraie vie. Le jeune et populaire comédien de 26 ans a déjà passé quelques heures en garde à vue après une soirée chez son ami Kev Adams, présent pour lui jusqu'au bout...

C'est France dimanche qui relate cette mésaventure racontée initialement par l'acteur de Tamara dans l'émission Le QG de Guillaume Pley et mise en ligne en juin dernier. Rayane Bensetti avait accepté de raconter la dernière fois où il avait eu à faire à la police... "J'étais chez Kev, il était genre 3h du matin, ça sonne et y a quelqu'un qui dit que quelqu'un a renversé tous les scooters de la rue. Moi je savais que j'avais mon scooter qui était devant. Je suis sorti, le scoot était effectivement par terre alors que je venais de l'acheter. Sur le moment, je suis plutôt énervé... Je rentre chez Kev, je récupère une haltère et je retourne chercher les deux polissons", a-t-il raconté pour expliquer le contexte.

C'est après que les choses ont dérapé pour le grand complice de Denitsa Ikonomova... "Je monte sur le scoot, je n'ai pas de casque, j'ai une barre de fer à la main et, avant d'attraper les gars, j'entends des bruits de sirène. Les deux mecs à moto s'arrêtent, je vois Kev arriver avec mon casque. (...) J'explique un peu le truc, mais je cache quand même la barre de fer. (...) Il commence à y voir des petites complications parce que j'ai pas de téléphone, pas de papiers sur moi... je n'ai pas de permis", a-t-il relaté. Il conduisait un 125 qu'il a fait passer pour un 50.

Il s'est fait embarquer, son alcoolémie a été testée et il s'est retrouvé à devoir montrer s'il avait quelque chose "dans le cul" à savoir de la drogue, il a aussi été contraint de donner ses empreintes. "Ils m'ont mis en garde à vue. Chose très classe, Kev est revenu, il attendu que je sorte jusqu'à je sais pas quelle heure. Il avait récupéré ma veste, mon téléphone, il avait commandé à manger", a-t-il ajouté, révélant avoir pris une grosse amende.