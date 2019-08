Rayane Bensetti : Son incroyable promesse à sa "partenaire" Denitsa

Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova n'en finissent plus de faire danser les internautes qui suivent leurs aventures. Depuis près de cinq ans, les deux camarades télévisés s'affichent ensemble et font preuve d'une connexion flamboyante... qui laisse plus d'une personne rêveuse. Ce dimanche 4 août 2019, le bel acteur de la série Clem en a donc rajouté une couche en se remettant en selle avec sa jolie chorégraphe. Sur son compte Instagram, le jeune Caluirard de 26 ans a partagé une adorable photographie où l'on aperçoit le binôme en pleine promenade équestre, à l'image de Wild Bill et Calamity Jane. "Sur un cheval... Rayane Bensetti et sa partenaire Denitsa Ikonomova, écrit le comédien. Le temps passe mais la complicité reste. On redansera ensemble, c'est promis."

C'est en pas chassés, en cha-cha-cha et en paso doble qu'ils sont repartis, en 2014, avec la coupe de Danse avec les stars à la main. A l'époque, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova ne se connaissaient pas et ignoraient qu'ils ne se quitteraient plus jamais vraiment - au grand désespoir de Nathalie Péchalat, autre finaliste de cette cinquième saison. Figure iconique du programme, la ballerine bulgare a pour habitude de mener ses partenaires jusqu'à la victoire : Loïc Nottet, Laurent Maistret et Clément Rémiens ont connu la même gloire. Mais la dixième édition de l'émission nous réservera-t-elle une surprise ?