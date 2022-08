Camille Lellouche : Sa rencontre improbable avec un célèbre chanteur, durant leurs années de galère

Enceinte de son premier enfant, Camille Lellouche continue d'amuser ses fans en partageant ses déboires de future maman. Ayant de plus en plus de mal avec son corps de femme enceinte, elle s'épanche sur les joies de la grossesse sur Instagram. Si sa simplicité, sa franchise et son humour ont su la placer haut dans le coeur des Français, la jeune femme de 35 ans s'est aussi fait remarquer de par sa voix. Révélée aux yeux de tous dans The Voice, après avoir fait parler d'elle avec ses vidéos postées sur les réseaux sociaux, Camille Lellouche a désormais plus d'un tube à son actif, parmi lesquels Mais je t'aime, en duo avec Grand Corps Malade.

Mais avant cela, celle qui accueillera bientôt sa petite fille a connu des années de galère et de dure labeur. Un parcours commencé très jeune durant lequel elle a croisé la route d'un célèbre chanteur, qu'elle n'a plus jamais quitté : Slimane. C'est en effet ce qu'a révélé Camille Lellouche dans le podcast Elise et Julia (Spotify), proposé par Elise Goldfarb et Julia Layani. Chef de rang dans un restaurant, elle travaille 14 heures par jour mais décompresse le soir à l'Orphée, dans le 9e arrondissement de Paris. Ils se rencontrent alors qu'ils ont une vingtaine d'années. "On se bourre la gueule, c'est n'importe quoi", se souvient avec beaucoup de joie l'humoriste. "Slimane c'est mon frère de 15 ans, révèle l'artiste. On s'est connus on avait 20 ans, on chantait dans les bars, je sortais beaucoup chanter. Et à ce moment-là, Slimane est sur les castings." Le chanteur qui s'occupe alors des castings de The Voice l'incite à y participer, mais elle refuse à plusieurs reprises.

On se regarde, on pleure

"Slimane on a le même parcours, on partageait les sandwichs, continue Camille Lellouche. On a galéré, galéré, il faisait le vestiaire de l'Orphée. Il l'a raconté, c'est pour ça que je me permets de le dire. Notre parcours, quand on se voit, on se regarde, on pleure, on se sait. C'est fou." "C'est beau, c'est une chance pour nous", déclare-t-elle. Elle finit par accepter et va jusqu'en demi-finale. Quant à Slimane, avant de devenir l'acolyte de Vitaa, il a lui-même participé à la 5e saison de The Voice qu'il a remportée. Durant cet entretien sans filtre, Camille Lellouche a également évoqué sa vie sentimentale difficile. "C'est dur de rencontrer quelqu'un, a-t-elle confié. Déjà si je suis avec quelqu'un qui connait pas la notoriété, qui n'est pas dans ce milieu, c'est compliqué quand même. C'est dur de m'accepter, je suis un poids."