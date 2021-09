Camille Lou fond en larmes sur le plateau des Enfants de la télé : "On ne se voit pas beaucoup..."

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Alors autant dire que, pour Camille Lou, la peine est encore plus forte. Issue d'une sororité de trois, la jeune chanteuse et comédienne de 29 ans a eu droit à un joli clin d'oeil de la part de ses frangines, le dimanche 5 septembre 2021, dans l'émission Les enfants de la télé sur France 2. Une attention qui a tellement touchée l'héroïne de la série Je te promets qu'elle a fondu en larmes. "Je ne les ai pas vues depuis très longtemps, a-t-elle expliqué les joues humides. je voulais leur dire que je les aime très fort. Et du coup j'en profite parce qu'on ne se voit pas beaucoup..."

Plutôt rares à la télévision, les deux soeurs de Camille Lou ont profité de leur passage dans l'émission de Laurent Ruquier pour dévoiler une anecdote amusante à propos de leur enfance. "On voulait te rappeler un petit souvenir qu'on a de toi, ont-elles expliqué à l'unisson. Tu devais avoir 4 ou 5 ans. On était dans la salle de bain, dans le miroir, en train de se regarder toutes les trois, et puis tu nous a dit très spontanément : 'C'est qui la plus belle de nous trois ? C'est moi !' On voulait te dire qu'on était super fières de toi, qu'on te faisait des gros bisous et qu'on t'aimait très très fort."