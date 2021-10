Camille Lou : Son cousin a été demi-finaliste d'une célèbre émission de TF1 !

Elle n'est donc pas la seule artiste de la famille ! Camille Lou, que l'on découvre davantage en tant que comédienne en ce moment - et notamment dans la série J'ai menti, sur France 2 - est aussi une chanteuse à la voix d'or. Et elle n'est pas l'unique mélomane du clan puisque son cousin n'est autre que Florentin Cabezon. Les téléspectateurs avaient découvert le jeune homme, qui formait le groupe Arcadian avec Yoann Pinna et Jérome Achermann, en 2016 dans la 5e saison de l'émission The Voice.

On ne l'a jamais dit quand il faisait "The Voice"...

A l'époque, le trio avait titillé la curiosité de Florent Pagny et Mika, et avait choisi ce dernier comme coach. Florentin Cabezon, Jérome Achermann et Yoann Pinna étaient arrivés jusqu'en demi-finale du concours remporté par Slimane. "Florentin du groupe Arcadian, c'est mon cousin, c'est la famille et il déchire. Il est très sympathique, très stylé et ils font des chansons de dingue, révélait finalement la compagne de Romain Laulhe, auprès du magazine Télé Star, en faisant la promotion de son album Love Me Baby. C'est mon cousin, on ne l'a jamais dit quand il faisait The Voice. Mais voilà, c'est la famille !"

La fin d'une aventure

Ils avaient bien joué le jeu de la discrétion ! Une semaine avant ces révélations, Camille Lou et Florentin Cabezon s'étaient croisés à Cannes, aux NRJ Music Awards, sans que personne ne se doute de rien. Le groupe Arcadian était alors nommé dans la catégorie "Groupe/Duo Francophone de l'Année". Malheureusement, cette aventure musicale ne s'est pas poursuivie pendant longtemps. Après avoir enflammé les salles de 2015 et 2020, et avoir sorti deux albums, Arcadian et Marche ou rêve en 2019, les trois compères ont décidé de dissoudre la formation. Florentin Cabezon, Jérome Achermann et Yoann Pinna expliquaient, alors, être "arrivés au bout" de ce qu'ils pouvaient faire et de ce qu'ils avaient "envie de faire". Espérons que Camille Lou redonne de la voix, bientôt, pour rattraper tout ça...

