Arcadian : Le coeur lourd, le groupe annonce sa séparation sans "embrouilles"

Mercredi 25 novembre, le groupe Arcadian a annoncé sa séparation par un message publié sur les réseaux sociaux. Cela faisait cinq ans que la formation de trois chanteurs évoluait dans le paysage musical, portée notamment par les tubes Folie Arcadienne et Ton combat.

Sur Twitter, le groupe écrit : "Après 5 années incroyables, deux albums, deux tournées, un disque d'or et des souvenirs à la pelle... C'est non sans émotion que nous décidons d'arrêter Arcadian aujourd'hui... On sait que cette nouvelle va en décevoir plus d'un(e), sachez que c'est très difficile pour nous aussi de vous l'annoncer (...) Il y a tellement de monde à remercier... Evidemment toutes les équipes et les personnes qui ont bossé sur le projet pendant ces cinq années, on les a mentionné à la fin du docu mais, ici, ceux qu'on aimerait vraiment remercier du fond du coeur c'est vous... Vous avez changé nos vies. On vous aime, prenez soin de vous."

Yoann Pinna, Florentin Cabezon et Jérôme Achermann, qui formaient Arcadian, ont mis en ligne sur leur chaîne Youtube une vidéo d'une vingtaine de minutes retraçant leurs parcours respectifs, leur succès comme groupe avec des images de leurs concerts ou de leurs diverses activités. Une manière de fermer la parenthèse dans laquelle ils ont vécu à trois pendant toutes ces années. Sur Instagram, le trio a donné quelques précisions. "L'amitié reste la même, il y a pas d'embrouilles avec les gars, tout va bien. Mais il y a plusieurs petites choses qui font qu'aujourd'hui on a décidé d'arrêter", peut-on d'abord entendre. Et les garçons d'expliquer que la crise sanitaire ayant bousculé leur tournée et leur promo pour leur deuxième album, Marche ou rêve, leur avait permis individuellement de prendre du recul sur leur aventure. "On pense qu'à un moment donné, on était un peu arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire, vous donner", ont-ils ajouté, admettant des différences dans leurs envies musicales.

Ce n'est pas la première fois qu'une formation passée par l'émission The Voice - Arcadian avait conquis les téléspectateurs de TF1 en 2015 pendant six semaines jusqu'à la demi-finale - annonce sa rupture. Les Fréro Delavega avaient aussi vu Jérémy Frérot et Florian Delavega prendre des routes séparées...