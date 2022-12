Camille Raymond (Premiers baisers) en couple avec Jean-Xavier depuis 29 ans : rares photos du père de ses 4 filles

Dans la première moitié des années 1990, Camille Raymond est une véritable star. Alors adolescente, la jeune fille occupe le rôle principal de la sitcom baptisée Premiers Baisers. Pour cette jeune passionnée de comédie, c'est un rêve qui se réalise. Malheureusement, au bout de cinq ans, tout s'arrête. Revenue subitement à l'anonymat, la jolie blonde retrouve sa vie normale d'adolescente et reprend ses études. Diplômée en finance, en sciences politiques ainsi qu'en média et communication, elle occupe rapidement des postes prestigieux au sein de grandes entreprises internationales. Elle a notamment travaillé au FMI à Washington.

Aujourd'hui, à 45 ans, elle est une mère de famille heureuse et épanouie. Son bonheur, elle le doit à ses proches mais surtout à son compagnon de vie, Jean-Xavier Bourre, avec qui elle est en couple depuis de très nombreuses années (depuis qu'elle a 16 ans exactement). Ensemble, les tourtereaux ont eu pas moins de quatre filles ! Très discrète sur sa vie privée et peu présente sur les réseaux sociaux, la quarantenaire ne dévoile que très peu le visage de ses enfants. Son époux quant à lui, ne s'affiche aussi que très rarement. En 2020 cependant, Camille Raymond avait publié une photo de celui qui partage sa vie. Sur le cliché, on peut apercevoir les deux amoureux grimés, en train de s'enlacer.