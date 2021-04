Candice (Koh-Lanta 2021) mariée : photos avec son charmant Cédric au quotidien bien différent

Une instructrice de survie qui galère dans Koh-Lanta, qui l'eût cru ? Mais attention, le feu et les recherches d'aliments consommables ne constituent pas de problème pour Candice. Son principal souci, ce sont les autres. La jeune candidate de 25 ans a bien du mal à s'intégrer à son équipe dans Koh-Lanta, Les Armes secrètes... Fort heureusement, elle peut compter sur le soutien – à distance, du coup – de son cher et tendre époux.

Dans son portrait, la capitaine des rouges se présente comme une habituée de la survie, du sport et de l'aventure. Il faut dire que Candice passe son temps en extérieur, notamment en forêt. La jeune femme, hyperactive, prend plaisir à se lancer des challenges. Ses capacités sportives, Ses connaissances en survie et sa joie de vivre sont des qualités non négligeables dans Koh-Lanta. Mais il lui manque le côté stratège. Et ce n'est pas tout : Candice a bien du mal à se faire apprécier de ses coéquipiers en Polynésie française... Mais fort heureusement pour elle, à l'autre bout du monde, son mari l'aime de toute son âme.

Il s'appelle Cédric et au quotidien il ne joue pas les apprentis Robinson comme Candice. "À la base, tout ça n'a rien à voir avec son milieu de vie", lance-t-elle en légende d'une photo en pleine aventure. Lui est expert en évaluation immobilière "pour le compte de groupes d'assurance, fonds d'investissement, sociétés civiles immobilières et collectivités dans le cadre de campagnes d'expertises dans le respect de la Charte de l'Expertise en Evaluation Immobilière", comme indiqué sur son compte LinkedIn. Il occupe ce poste au sein de CBRE France, qui s'annonce comme le numéro un mondial dans le domaine, depuis août 2017.