Cannes 2021 : Camille Cottin drapée d'une robe couleur bronze, elle illumine la Croisette

Camille Cottin a foulé le tapis rouge pour la deuxième fois depuis son arrivée à Cannes. Celle qui donne la réplique à Matt Damon dans Stillwater, présenté hors-compétition durant cette 74e édition du Festival du Film International, s'est habillée d'une robe drapée couleur bronze. Pour la coupe de cheveux, elle a opté pour un chignon banane. Un look de déesse grecque très chic qu'elle a arboré durant la montée des marches de France, le film de Bruno Dumont, projeté jeudi 15 juillet 2021. Parmi les grandes stars de la distribution du film, on peut nommer Léa Seydoux, grande absente du Festival de Cannes qui est atteinte de la Covid, l'humoriste Blanche Gardin, Juliette Binoche, le chanteur Benjamin Biolay et Benoît Magimel.

Sur la Croisette, la Française de 42 ans, maman de Léon et Anna (11 et 6 ans) a fait sensation. Devant les photographes, elle était entouré du cast de Mon Légionnaire, le nouveau long-métrage de Rachel Lang, présenté durant la Quinzaine des réalisateurs. Autour d'elle, Louis Garrel, en total look noir, Naidra Ayadi, habillée d'une robe rouge et l'acteur russe Aleksandr Kuznetsov, en smoking classique. La réalisatrice Rachel Lang était également présente.

Celle que l'on a pu voir dans Baden Baden affichait un ventre bien arrondi dans une petite robe noire taille empire. Les mains sur le ventre et les cheveux tirés en arrière, elle regardait droit devant elle, l'air impassible. Louis Garrel fixait les photographes de son regard ténébreux, tandis que Camille Cottin, elle, avait un timide sourire aux lèvres.

Poutant, la semaine dernière, l'actrice, que l'on verra prochainement dans House of Gucci, le biopic de Ridley Scott avec Adam Driver et Lady Gaga était moins sage aux côtés de Matt Damon !