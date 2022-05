Cannes 2022 : Perruque déstructurée, moue boudeuse... Bilal Hassani méconnaissable

Ce mercredi 25 mai, Elvis Presley était à l'honneur. Baz Luhrmann, réalisateur du biopic musical Elvis dont Austin Butler tient le premier rôle, est présenté en compétition pour ce 7ème festival de Cannes. Un événement neuf ans après sa dernière sélection pour Gatsby le Magnifique en 2013. Le papa de Moulin Rouge et Romeo + Juliette était accompagné de son épouse Catherine Martin, d'Austin Butler évidemment mais également de Tom Hanks et Olivia DeJonge. Avant que tout ce beau monde ne monte les marches, les stars se sont succédé sur le tapis rouge. Le mannequin Winnie Harlow a fait tourner quelques têtes grâce à sa robe bustier beige très volubile de la marque Off-White quand Izabel Goulart a préféré une robe fourreau noire David Koma agrémenté d'un magnifique bijou relié à la robe et ornant son cou.

Autre star du tapis rouge et française cette fois-ci : Bilal Hassani. Le chanteur, dont le prochain titre sortira le vendredi 3 juin prochain, a posé ses bagages à Cannes pour monter les marches de ce 75ème Festival de Cannes. Et l'artiste a quelque peu changé. A l'image de son compte Instagram qu'il a presque intégralement supprimé pour la promotion de son prochain album, Bilal Hassani s'est métamorphosé.

Fini les robes imposantes, les perruques lisses de toutes les couleurs et le maquillage appuyé, traits physiques indissociables jusqu'à présent de l'ancien candidat à l'Eurovision. Bilal Hassani est apparu totalement différent. L'artiste de 22 ans avait opté pour une perruque blonde complètement déstructurée, un make-up nude avec lequel on était très peu habitué à le voir lors de ses apparitions publiques et dans une robe courte claire en toile de jute aux écritures plutôt énigmatiques.

Son style non moins étonnant serait toutefois presque passé inaperçu à côté de celui deSharon Stone. La mythique actrice s'est invitée dans une robe fourreau Dolce Gabbana aussi rouge que le tapis qu'elle a foulé. Kylie Minogue s'est dévoilée dans une magnifique robe noire aux jeux de transparence très sexy, en compétition avec Shakira, dont la robe moulante très fendue a dû faire des ravis derrière les objectifs. C'est son chéri Gerard Piqué qui va être content...