Cannes : Frédérique Bel canon en cuir avec sa soeur, Marcelo Viera en amoureux

Du beau monde pour une belle cause. Les célébrités ont répondu présentes pour la cinquième édition du gala Better World Fund, qui s'est déroulée à Cannes lundi 12 juillet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Frédérique Bel a fait forte impression sur le photocall, divine dans sa robe noire en cuir Jitrois. Lors de la soirée, la comédienne de 46 ans a également pris la pose en compagnie de sa soeur Alexandra. Les comédiens Antoine Coesens, Jimmy Jean-Louis, Déborah Francois et Eloïse Valli étaient également de la partie, tout comme la mondaine Lady Victoria Hervey, dont la robe transparente ne cachait pas grand chose.

Le dîner de Gala s'est tenu sur la plage du 3.14. Les bénéfices de la soirée étaient reversés à la Fondation libanaise René Moawad. La Fondation soutient les enfants du Liban en leur proposant éducation, matériel scolaire, repas et suivi médical. La soirée, présentée par Manuel Collas de La Roche, président fondateur du Better World Fund, et la comédienne et activiste du droit des femmes et des enfants Kiera Chaplin, s'est ouverte en présence de Marcelo Viera, nouveau capitaine du Real Madrid qui a offert un ballon signé ainsi qu'un maillot et ses crampons qui a été mis aux enchères au profit de la Fondation René Moawad. Le footballeur brésilien était accompagné se son épouse, la charmante Clarisse Alves.

La soirée s'est poursuivie avec un défilé de mode éthique, proposé par Eileen Akbaraly fondatrice de la marque éco responsable Made for a woman, et Pietro Paradiso.

Au cours du dîner, sept prix Union-Life International ont été décernés à des personnalités dont les oeuvres ou les actions ont eu une portée sociale et un impact solidaire en 2020 : Eileen Akbaraty, fondatrice de Made for a woman (Madagascar), Dr Sohan Roy, président du groupe Aries (Inde), Dr Aziz Mustapha, représenté par Joelle Aziz et Lamia Lamou (Maroc), The Sound of Us, documentaire de Chris Gero (prix Filmfestivals.com "Movie that Matters"), ENOUGH ! Lebanon's darkest hour, documentaire de Daizy Gedeon (prix Filmfestivals.com "Movie that Matters") et Barry Alexander Brown, réalisateur (Prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière).