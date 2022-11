Capucine Anav maman : elle partage des photos très intimes de son accouchement, "un mini résumé"

La vie de Capucine Anav a été chamboulée le 13 novembre dernier avec l'arrivée de son premier enfant. Avec son fiancé Victor, l'ex-candidate de télé-réalité a accueilli une petite fille qu'ils ont choisi d'appeler Lola. Le bébé a pointé le bout de son nez avec un peu d'avance, trois semaines plus précisément, comme l'a d'abord confié Capucine auprès de Paris Match. Fort heureusement, l'accouchement s'est semble-t-il déroulé sans encombre pour la jolie brune de 31 ans qui est depuis sur son petit nuage.

Entre deux biberons et des instants suspendus à contempler sa fille, Capucine Anav a tout de même eu le temps de donner de ses nouvelles. En effet, quelques jours après l'annonce de la naissance de Lola, elle a partagé de premières photos de sa princesse. Après quoi, elle a offert une danse endiablée à ses abonnés, révélant avoir déjà perdu presque tout son "bidou".

Nouvelle photo avec Lola

La future mariée est désormais sortie de l'hôpital et entreprend de mener à bien sa nouvelle vie de maman. Mais impossible encore pour elle d'oublier tout ce qu'elle vient de traverser. Sur Instagram samedi 19 novembre, elle s'est donc replongée dans les étapes de son accouchement. Pour cela, elle s'est servie de trois photos qui en retracent le déroulé. On découvre en premier Capucine Anav lors de sa dernière échographie, souriante et sans doute pressée de rencontrer son enfant, puis allongée dans son lit à la maternité, juste avant le grand moment. Et enfin, la dernière image la dévoile réunie avec Lola et endormie auprès d'elle. "AVANT / PENDANT / APRÈS. Voici un mini résumé en 3 images. Je vous fais entrer en quelques photos dans mon intimité même si je suis très pudique et que je ne le fais pratiquement jamais... Merci pour vos milliers de messages. LOLA", a-t-elle légendé.