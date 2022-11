Capucine Anav a presque perdu tout son "bidou" : danse endiablée 3 jours après son accouchement

Un rêve aujourd'hui réalisé avec l'homme de sa vie, qui l'avait demandée en mariage au début de l'année, et qui a beaucoup ému les internautes, nombreux à l'avoir félicitée. Pour cette raison, elle a pris la parole sur Instagram et décrit ses premières sensations de jeune maman. Et même... en musique !

"Encore un peu de bidou"

Ce mercredi 16 novembre, elle s'est filmée et, la voix cassée par l'émotion, elle s'est adressée à ses abonnés fidèles. "Je ne pensais pas prendre la parole aussi vite", a-t-elle débuté, avant de justifier son absence de ces derniers jours : "J'ai attendu un petit peu parce que beaucoup, beaucoup, d'émotions. Je suis un peu émue mais c'est magique ce qui est en train de se passer, incroyable. J'ai vraiment hâte de vous en dire un petit peu plus, de vous raconter un petit peu plus, mais là j'ai besoin de profiter, de me mettre un peu dans ma bulle et de me reposer".

Un petit temps de latence parfaitement compréhensible, qui lui a, de plus, permis de se remettre sur pied. Un peu plus tard dans la matinée, elle a en effet publié une story d'elle en train de danser sur Jerusalema, montrant qu'elle a déjà presque perdu tout son ventre de femme enceinte. "Encore un peu de bidou", a-t-elle d'ailleurs commenté en se trémoussant, avant de partager une nouvelle collaboration sur une crème qui l'a "beaucoup aidée pendant sa grossesse" (voir le diaporama). En tout cas, voilà un physique dont rêveraient beaucoup de jeunes mamans !