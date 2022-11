Capucine Anav, enceinte, a "déguisé sa fille" : photo étonnante d'elle et son futur bébé

En juin dernier, la grossesse de Capucine Anav a été révélée. L'ex-star de télé-réalité est enceinte de son tout premier enfant, fruit de ses amours avec son beau Victor, un millionnaire travaillant dans la finance. Si les amoureux ont prévu un mariage prochainement, ils ont dû reporter l'événement. Et pour cause, l'enfant est pour bientôt comme en témoignent les dernières photos publiées par la jolie brune.

Des images qui ont fait beaucoup réagir et pour cause, elles mettent en scène, si on peut dire, sa fille qui n'est pas encore née. Qui dit 31 octobre dit Halloween et la starlette a décidé de célébrer cet événement avec Lola (prénom que portera donc sa fille à la naissance). Pour ce faire, elle a posté trois photos sur son compte Instagram. Sur celles-ci, Capucine Anav porte un costume noir aux épaules dénudées, un peu comme un bustier, et a un maquillage de diablesse. Rien de bien étonnant jusqu'ici. C'est son ventre arrondi qui attire plutôt l'attention.

Pour que sa fille puisse avoir des souvenirs de son tout premier Halloween, in utero donc, la belle brune a décidé de la mettre en scène, faisant de son futur bébé la star de son costume. En effet, le ventre très arrondi de Capucine représentait une citrouille, marquée des pieds (imaginaires) de Lola. Mignon... "HAPPY HALLOWEEN - Mon premier Halloween avec ma fille d'amour que j'ai déguisé en grosse citrouille. Vous faites quoi de beau ce soir ? Moi je vais aller dire la fameuse phrase 'un bonbon ou un sort ?'", a-t-elle écrit en légende.