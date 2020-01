Cara Delevingne hilare en soutien-gorge avec Robert Pattinson à la Fashion Week

Elle est, en plus d'être devenue une actrice convaincante (actuellement dans la série Carnival Row), l'un des tops les plus réputés du moment et, le 17 janvier 2020, Cara Delevingne a assisté au défilé Dior Homme (Automne-Hiver 2020/2021) organisé à Paris. Assise au front row, l'Anglaise de 27 ans a passé un moment apparemment délicieux en compagnie de son compatriote l'acteur Robert Pattinson. L'ex de Kristen Stewart s'est visiblement amusé à conter de petites blagues et à distraire sa voisine tout au long du défilé qui présentait la nouvelle collection imaginée par Kim Jones.

Histoire d'incarner tout de même son rôle d'ambassadrice Dior avec sérieux, l'épouse d'Ashley Benson a porté l'un des costumes de la nouvelle collection homme ainsi qu'un bijou Dior comme l'indique la marque sur Instagram : "L'ambassadrice @CaraDelevingne a fait tourner les têtes dans un costume gris et marron à encoches de la collection dévoilée sur la piste, accessoirisé de colliers Rose des vents conçus par Victoire de Castellane." Apparemment ravie des températures exceptionnellement chaudes qui sévissent actuellement dans la capitale française, Cara a opté pour la simplicité en ne portant qu'un soutien-gorge noir transparent (et apparent) sous son costume Haute-Couture. Côté beauty look, la jeune femme a choisi une ponytail basse accessoirisée de plumes et d'un foulard.

Tout au long du show, la belle blonde a également pu passer du temps avec Kate Moss et sa fille Lila, le rappeur Tyga, Pietro Beccari (PDG de Christian Dior), mais aussi avec les membres de la famille Beckham qui ont également fait le déplacement : Victoria, David et Brooklyn.