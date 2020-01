Kate Moss et sa fille Lila complices avec les Beckham au défilé Dior à Paris

Des célébrités du monde entier sont venues en masse pour assister à la Fashion Week parisienne. Au front row du défilé Dior Homme (Automne-Hiver 2020/2021), une belle brochette de stars admiraient le 17 janvier 2020 les nouvelles tenues imaginées par la prestigieuse marque française. Top model incontournable et habituée des podiums, Kate Moss était venue avec sa fille Lila Grace Moss-Hack. Grandes blondes aux traits fins et à l'allure féline, mère et fille se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mannequin comme sa maman, la jeune femme de 17 ans (issue de l'union de Kate et de Jefferson Hack) est d'ailleurs le visage de la marque Marc Jacobs Beauty.

Juste à côté d'elles et de Nikolai von Bismarck, compagnon de la Brindille également présent, une autre famille britannique emblématique était là pour assister au défilé : les Beckham ! Victoria et David sont venus avec leur fils Brooklyn (20 ans) assister au show dont la collection a été imaginée par Kim Jones. Fashion victim et rebelle dans l'âme, l'aîné de la famille n'a pas trouvé mieux pour affirmer son petit côté "mode" que de s'afficher avec une manucure rouge carmin sur les mains. Le frère de Romeo (17 ans), Harper (8 ans) et Cruz (14 ans) était assis entre son papa et sa maman, mais également non loin du rappeur Tyga (ex de Kylie Jenner) et de Cara Delevingne.