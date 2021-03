Cara Delevingne : Homophobe dans sa jeunesse, à cause de son éducation guindée

Célibataire ou en couple ? Gay, bi ou pansexuelle ? L'intimité de Cara Delevingne obsède ses millions de fans. Le top model leur fait de nouvelles révélations dans sa dernière interview en date. Homophobe dans sa jeunesse, elle a ensuite souffert de pensées suicidaires...

C'est dans le goop Podcast, créée par la marque goop de Gwyneth Paltrow, que Cara Delevingne a fait ces étonnants aveux. L'héroïne du film Life In A Year (dont elle partage l'affiche avec le fils de Will Smith, Jaden Smith) a notamment parlé de sa sexualité. Elle confie avoir été homophobe dans sa jeunesse, à cause de ses origines sociales.

"J'ai grandi dans une famille à l'ancienne. Je ne connaissais personne d'homosexuel. Je ne savais même pas que ça existait et je pense qu'en grandissement, j'ignorais que j'étais homophobe, a expliqué Cara Delevingne dans le goop Podcast. Penser à des partenaires du même sexe, ça me dégoutait. Je me disais, 'Oh mon Dieu, je pourrais jamais, c'est dégoûtant'."

Son éducation dans une famille d'héritage aristocrate contraste avec la femme qu'elle est devenue. Ce conflit de valeurs a donné naissance chez Cara Delevingne à des pensées suicidaires.