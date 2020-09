Cara Delevingne fricote avec Halsey, l'ex de G-Eazy qui sort avec Ashley Benson

Effectivement, les ex de Cara Delevingne et Halsey forment désormais un couple. Le rappeur G-Eazy et l'actrice Ashley Benson ont encore été aperçus le 3 septembre dernier à Malibu. Gerald (le vrai prénom de G-Eazy) tournait un clip. La comédienne de la série Pretty Little Liars est allée le voir. Les deux amoureux se sont embrassés derrière une grille, pensant être à l'abri des regards.

Cara Delevingne et Ashley Benson sont restés deux ans ensemble, elles se seraient même fiancées, avant de se séparer au début du mois d'avril. La romance d'Halsey et G-Eazy avait duré un an. Halsey avait ensuite craqué pour l'acteur Evan Peters, et elle aurait vécu une brève relation avec le chanteur Yungblud.