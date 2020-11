Cardi B attaquée sur son talent : elle s'agace et affiche Wiz Khalifa, un message gênant

Cette année, les Grammy Awards s'ouvrent dans un contexte un peu particulier. En plus de la pandémie, de plus en plus d'artistes contestent la partialité des juges de la Recording Academy, qui décide chaque année de la liste des nommés, ainsi que des gagnants des précieux trophées. Après les déclarations de The Weeknd, Travis Scott et de Kanye West, Wiz Khalifa a répondu à quelques questions d'internautes au sujet de la cérémonie sur Twitter.

"En tant que nommé aux Grammys je sais ce que ça fait. Les gens vous diront toujours que ce n'est pas juste jusqu'à ce que leur tour vienne. Continue juste de bosser et ça arrivera... J'ai l'impression d'avoir été snobé pour See You Again", a déploré le rappeur américain. Il répond ensuite à un tweet pas vraiment sympa pour sa consoeur, Cardi B , qui disait : "Cardi qui gagne un Grammy alors que Nicki Minaj n'en a jamais eu est la plus grande preuve qu'ils ne connaissent rien à la musique". "La plupart des artistes qui se sont faits tout seuls ont ce problème", a écrit Wiz Khalifa, 33 ans.

Évidement, ce n'est pas passé pour Cardi B (28 ans) qui a répondu quelques minutes après, en dégainant une capture d'écran d'un message Instagram qu'il lui avait envoyé en septembre 2016, avant qu'elle ne "perce" au niveau mondial. "Ceci était Wiz dans mes DM en 2016 ! Ils te soutiennent quand tu travailles dur tout en bas, mais l'histoire est différente quand tu réussis !", assène-t-elle. Le message de Wiz Khalifa disait : "Tu as ta cause et tu t'y tiens. Ne dévie pas des choses qui sont importantes pour toi et qui font de toi qui tu es. Garde ta lumière et ne laisse pas les autres la prendre".

Je ne veux pas déclencher une guerre Cardi/Wiz

En autorisant une énième comparaison entre Nicki Minaj et Cardi B, Wiz Khalifa passe un peu pour un macho. "Je ne comprends pas pourquoi les gens ont besoin de monter deux femmes qui réussissent l'une contre l'autre. Vous n'êtes pas fatigués de ça ? Spécifiquement tu m'encourageais quand j'étais tout en bas", a déploré Cardi B. Wiz Khalifa a souhaité répondre, tout en apaisant les tensions : "Mince, c'était des bons conseils. Je te soutiens toujours. Rien n'a changé". Répondant à un internaute disant "Certaines choses ne méritent pas ton attention, king", Wiz Khalifa ajoute : "Je ne veux pas déclencher une guerre Cardi/Wiz pour aucune raison".

Cette année, Cardi B ne sera pas présente aux Grammy Awards. Malgré une belle année, elle a décidé de ne rien soumettre à la Recording Academy. Résultat : elle ne fait partie des nommés.