Kanye West pète les plombs... et se filme en train d'uriner

La folie passagère de Kanye West n'est pas vraiment un secret d'État. Mais le rappeur tape fort, très fort depuis quelques heures. Depuis qu'il a décidé de tourner le dos à l'industrie musicale, plus exactement. Le 15 septembre 2020, il expliquait effectivement qu'il mènerait une guerre sans relâche contre Sony et Universal et qu'il ne sortirait plus de nouveaux titres tant qu'il n'aurait pas obtenu satisfaction. "Je ne vais pas regarder mon peuple devenir esclave. Je mets ma vie en jeu pour mon peuple, clamait-il sur Twitter. La musique et la NBA sont les nouveaux navires négriers. Je suis le nouveau Moïse." Et pour montrer son mécontentement, le messie a partagé quelques heures plus tard une vidéo dans laquelle il baptiste un Grammy Award de son saint liquide... son urine.

Entre Kanye West et la statuette dorée, c'est pourtant une histoire qui dure depuis longtemps. Le rappeur fait partie des plus grands gagnants historiques de la cérémonie américaine, puisqu'il a remporté 21 Grammy Awards au total depuis le début de sa carrière musicale. Difficile de dire lequel a fini dans la cuvette des toilettes. "Mes enfants posséderont mes masters", précisait-il à propos de son combat, faisant référence à North – 7 ans –, Saint – 4 ans –, Chicago – 2 ans – et Psalm West – 15 mois. Qui aura donc la chance d'hériter des récompenses souillées de papa ?