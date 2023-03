Carla Bruni affligée après un décès important : "Il faut que ça arrive quand je ne suis pas là"

Au début du mois de mars, c'est un pilier de la famille Sarkozy qui s'est effondré : à 94 ans, Pal Sarkozy, le père de l'ancien chef d'Etat Nicolas Sarkozy est décédé. Laissant derrière un clan effondré : Nicolas Sarkozy s'était rendu à son enterrement notamment en compagnie de ses deux fils aînés, Pierre et Jean, et y avait retrouvé ses deux frères, Guillaume et François, ainsi que son demi-frère Olivier et sa demi-soeur Caroline, chacun venu en famille.

Mais celle qui avait bien sûr été présente pour soutenir son époux, c'est Carla Bruni. Mariée avec l'ancien président de la République depuis 2008, la chanteuse avait pourtant appris la triste nouvelle... à près de 5000 kilomètres de sa famille, quelques jours plus tôt ! En effet, comme on peut le lire dans le magazine Gala sorti ce jeudi, Carla Bruni s'était rendue quelques jours en Arabie Saoudite sur le site historique d'Al Ula, à l'occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie, pour un concert inédit.

Et c'est là, à plus de 4600 kilomètres de Paris, qu'elle a appris la mauvaise nouvelle. "Il faut que ça arrive quand je suis loin", a-t-elle regretté devant nos confrères présents sur place. Si elle a ensuite rapidement trouvé un avion pour rejoindre son époux chagriné ainsi que sa belle-famille, la chanteuse a cependant assuré, avec classe, son concert, dans une robe fendue.

Une cérémonie familiale

Avec, on l'imagine, son beau-père toujours dans un coin de la tête. En effet, si les relations entre Nicolas Sarkozy et son père n'ont pas toujours été au beau fixe, la chanteuse fait partie de la famille depuis quinze ans désormais et a appris à le connaître. Elle était d'ailleurs particulièrement touchée en sortant de l'église, à Neuilly sur Seine, où s'est déroulée la cérémonie et où elle a pu retrouver ses deux beaux-fils et les enfants de Jean Sarkozy (Solal, 13 ans, Lola, 10 ans). Louis, le dernier fils de la famille Sarkozy, et Giulia, leur petite dernière qui n'a qu'onze ans, étaient absents.

Une petite Giulia sur laquelle sa mère veille tout particulièrement. Et à qui elle a pensé, dans sa toute dernière interview pour le magazine Gala justement : quel conseil pourrait-elle lui transmettre ? "Si je dois lui dire une chose, a-t-elle lancé, c'est qu'elle doit travailler. C'est par là que passent l'épanouissement et l'indépendance". Un beau message !