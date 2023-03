Carla Bruni : Cette photo improbable en pleine grève des éboueurs fait grincer des dents

Ce mardi, Carla Bruni-Sarkozy s'est positionnée sur la grève des éboueurs en posant devant un monticule de poubelles dans les rues de Paris. Un cliché posté sur son compte Instagram, et qui n'a pas manqué de faire réagir un grand nombre d'internautes. "Nous , les infirmières quand nous sommes en grève, nous sommes réquisitionnées.........No comment", "Les travailleurs ont aussi des droits, dont celui de faire grève", "Quelle belle odeur de printemps !!", pouvait-on ainsi lire dans l'espace réservé aux commentaires.

Une publication qui n'a donc pas fait l'unanimité, bien que certaines personnes se soient rangées du côté de l'épouse de Nicolas Sarkozy. "Voici le printemps. Merci Anne Hidalgo", a écrit l'ancienne Première dame dans la légende de son post, faisant clairement passer un message. Vivre à Paris, de plus en plus de stars y renoncent et la grève d'une infime partie des éboueurs, qui a des conséquences impressionnantes sur le non ramassage des ordures, semble même en convaincre d'autres de s'installer en dehors de la capitale. Depuis un peu plus d'une semaine, l'actualité est marquée par la grève contre la réforme des retraites qui mobilise de nombreux secteurs, et les éboueurs sont notamment concernés ainsi, les déchets s'entassent à Paris. Et le sujet fait largement parler.