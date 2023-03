Carla Bruni : Silhouette renversante et 100% cuir au bras de Nicolas Sarkozy pour une grande soirée à l'Olympia

C'est un gala qui aide chaque année la recherche contre la maladie d'Alzheimer : ce lundi, une grande soirée se déroulait à l'Olympia en présence de médecins et de nombreuses célébrités. Et comme chaque année, une famille s'est distinguée, puisque les Souchon, engagés dans ce combat, étaient présents pour tout organiser. Les Souchon... au grand complet !

Le chanteur Alain Souchon avait en effet fait le déplacement avec ses fils, Pierre et Charles, dit Ours. C'est d'ailleurs les deux hommes qui avaient une nouvelle fois mis sur pied cette édition du gala, sur lequel ils sont engagés depuis plus de douze ans. Et ils ne se sont pas privés pour poser avec les nombreux invités, dont la fière marraine, cette année, l'ex-première dame Carla Bruni.

Rayonnante, la chanteuse était vêtue d'une combinaison de cuir qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette d'ex-mannequin star des années 90. Et a eu l'air de s'amuser au bras d'un autre invité très spécial : son mari, l'ancien président Nicolas Sarkozy. Vêtu d'un pull et d'une veste, détendu, l'homme politique a retrouvé sur le tapis rouge son plus jeune frère François, ainsi que son ami avocat Thierry Herzog et semblait ravi de poser aux côtés de sa moitié !

Philippe Lacheau et Elodie Fontan amoureux, Jeanne Cherhal rare

Parmi les autres invités, Jean-Charles de Castelbajac avait fait le déplacement comme l'an dernier, avec sa femme Pauline. Le couple a posé en compagnie de la chanteuse Sheila. Lui aussi chanteur, comme son père Jacques Dutronc, Thomas Dutronc a retrouvé les frères Souchon sur le photocall, mais s'est également amusé à poser avec Carla Bruni et l'actrice Sandrine Kiberlain. Les trois invités, complices, étaient tout sourire.

Nolwenn Leroy, qui a déjà collaboré avec Alain Souchon et Laurent Voulzy, avait elle aussi répondu à l'appel pour soutenir la fondation. Sa collègue Jeanne Cherhal, était également présente, pour une rare sortie et a retrouvé Calogero sur la scène de l'Olympia. Dernière chanteuse, Nicoletta était venue avec son mari.

Philippe Lacheau et Elodie Fontan, auréolés du succès de leur dernier film Alibi.com 2 et à peine revenus du Mexique pour le tournage du nouveau long-métrage de leur ami Tarek Boudali, s'étaient quant à eux offert une petite soirée en amoureux et avaient fait garder leur petit Raphaël (3 ans et demi) pour en profiter tous les deux. Bernard de la Villardière et sa femme Anne, avaient quant à eux retrouvés François de la Villardière, le frère du journaliste, et sa femme. Une belle soirée !