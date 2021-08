Carla Bruni, Christophe Maé, Youssoupha... Ils clôturent en beauté Les Estivales de Culturebox

Ce jeudi 19 août 2021, France 2 termine son marathon musical de l'été avec l'ultime numéro des Estivales de Culturebox, événement qui a été enregistré en plein air à Montpellier au début du mois de juillet dernier. L'émission musicale est en effet la dernière d'une série de trois.

Comme lors des deux premières salves du 5 et du 12 août, six groupes ou artistes vont se succéder avec des sets de 30 minutes chacun. Les téléspectateurs seront donc encore une fois embarqués pour un total de trois heures de show. Un show auquel a enfin pu assister un véritable public. "Nous les avons organisées (les Estivales de Culturebox, ndlr) pour raviver le lien entre les artistes et leur public", a expliqué Michel Field, directeur de la culture et du spectacle vivant du groupe France Télévisions, dans un communiqué.

De nouveaux artistes incontournables ont répondu présent pour clôturer l'événement : Christophe Maé, Eddy de Pretto, Carla Bruni-Sarkozy, Claudio Capéo, le duo Terrenoire et le rappeur Youssoupha. Daphné Bürki et Raphäl Yem seront toujours aux commandes pour ce dernier show.

Auparavant la scène des Estivales de Culturebox a accueilli Patrick Fiori, Angélique Kidjo, Boulevard des Airs, Black M, Alice et Moi, Gaëtan Roussel et Suzane, Clara Luciani, Amir, Yseult, Hervé Tryo, Hatik et Cyril Mokaiesh. Les deux premiers numéros ont rassemblé en moyenne 800 000 téléspectateurs devant leurs écrans.



L'ultime numéro des Estivales de Culturebox ce 19 août 2021 dès 21h05 sur France 2.