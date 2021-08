Suzane, Rayane Bensetti... Les stars s'éclatent aux Estivales de Culturebox

De son côté, la chanteuse Suzane, toujours habillée de son pantalon de survêtement bleu, va électriser la scène avec ses titres pop et dansants, comme Monsieur pomme. Le public pourra (re)découvrir les grands gagnants des Victoires de la Musique 2021,l'artiste militante Yseult et Hervé et retrouvera de grands noms de la scène française à l'instar de Patrick Fiori, Gaëtan Roussel et Angélique Kidjo !