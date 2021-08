Clara Luciani, Yseult, Amir et Hatik mettent le feu aux Estivales de Culturebox

C'est avec un plaisir non dissimulé que les artistes ont repris leur place sur scène avec la réouverture des Festivals et autres événements musicaux retransmis à la télé. On se souvient par exemple de la Fête la musique organisée à Roland-Garros au mois de juin dernier ou plus récemment de l'émission Africa, le grand concert pour laquelle Aya Nakamura, Faudel, Enrico Macias ou encore Amadou et Mariam avaient fait le déplacement.

Ce jeudi 5 août 2021, France 2 diffuse cette fois-ci une soirée qui a été enregistrée au début du mois de juillet à Montpellier, dans le cadre des Estivales de Culturebox - cette chaîne éphémère dédiée à la culture et imaginée par France Télévisions pendant le confinement. Présentée par Daphné Bürki et Raphäl Yem, les figures justement de Culturebox, l'émission est la première soirée d'une série de trois où six à huit groupes ou artistes vont se succéder avec des sets de 30 minutes chacun. Les téléspectateurs seront donc embarqués pour un total de trois heures de show face à un véritable public.

Au programme ce jeudi soir : Clara Luciani qui a retrouvé sa célèbre frange, Amir, la révélation féminine de l'année Yseult et la révélation masculine Hervé, le groupe Tryo, Hatik et Cyril Mokaiesh.

Le jeudi 12 août sera proposée la seconde soirée des Estivales de Culturebox. La scène en plein air installée à Montpellier accueillera cette fois Patrick Fiori, Angélique Kidjo, Boulevard des Airs, Black M, Alice et Moi, Gaëtan Roussel et Suzane.

Les Estivales de Culturebox ce 5 août 2021 dès 21h05 sur France 2.