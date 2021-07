Clara Luciani sans sa célèbre frange : elle sort le grand jeu à Cannes

C'est l'une des chanteuses les plus en vue du moment. Avec la sortie de son nouvel album Coeur, Clara Luciani cartonne et enchaîne les émissions de télé où ses performances sont souvent remarquées. L'artiste de 29 ans est aussi connue pour ses chansons et sa voix haut perchée que pour son style rétro, sa taille (1m82 !) ainsi que sa magnifique frange, qu'elle ne quitte pas depuis ses débuts.

La complice de Julien Doré était présente au Festival de Cannes le 9 juillet dernier pour une soirée de prestige, les Trophées Chopard 2021, qui se sont déroulés au salon Croisette de l'hôtel Majestic. Un très bel évènement au cours duquel elle a pu croiser de nombreux acteurs comme Jessica Chastain, Maggie Gyllenhaal ou encore Adrien Brody. Malgré la présence de ces stars internationales, c'est bien Clara Luciani qui a volé la vedette avec un très bel ensemble vert foncé, mais surtout une coupe de cheveux qui laissait apparaître son front ! Une première pour l'artiste, venue sans son emblématique frange pour un look très sophistiqué qui lui allait à ravir.

Un changement qui a visiblement bien plu à la jeune femme, apparemment plus en confiance que dans ses jeunes années. Satisfaite de sa nouvelle coupe, elle a posté hier une photo d'elle à cette soirée sur son compte Instagram où elle est suivie par 368 000 abonnés. Elle a fait référence à son célèbre tube La grenade en commentaire puisqu'elle a écrit : "Prends garde, sous ma frange, le front". Une publication qui a énormément plu aux fans de celle qui s'est récemment lancée dans la mode, puisqu'en moins de 24 heures, la publication a déjà plus de 34 000 likes !

Je prends moi-même les décisions concernant ma vie et encore plus celles concernant ma frange !

Les internautes sont majoritairement ravis de ce changement de look et quand l'un d'eux se demande si quelqu'un a réussi à la convaincre d'opérer ce changement, la réponse de Clara Luciani est claire : "Ah je prends moi-même les décisions concernant ma vie et encore plus celles concernant ma frange !". Voilà qui est dit !