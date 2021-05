Clara Luciani révèle le nombre d'amoureux qu'elle a eu dans sa jeunesse

Née à Martigues dans le sud de la France en 1992,Clara Luciani a vécu une enfance "solitaire" dans la région de Septèmes-les-Vallons, en limite de la banlieue de Marseille. Interviewée par Guillaume Pley et Jimmy Labeeu sur le plateau de QG, la chanteuse de 28 ans a révélé avoir longtemps été victime de harcèlement scolaire notamment à cause de son physique. Elle raconte : "J'ai toujours été très très grande. À 11 ans, je faisais 1m76 et tu vois, les enfants peuvent être un peu cruels entre eux. J'étais hyper mise sur le côté, hyper moquée... Je pense que ça a nourri mon imaginaire d'être seule comme ça. Oui, c'était du harcèlement (...) Je n'étais pas du tout la fille populaire."

Une épreuve qui a rendu la jeune femme plus forte et qui a forgé son caractère. Après avoir étudié l'histoire de l'art et enchainé les petits boulots, Clara a été révélée au grand public avec son premier album Sainte-Victoire en 2018. "Ma vie, c'est vraiment le conte du vilain petit canard et du coup, il y a un truc de fierté aussi. Je vis maintenant avec ma gueule et je sais que j'ai mes défauts et tout et je les accepte."

Zéro

A la question de savoir si l'interprète du titre La grenade a eu beaucoup de petits-amis au collège, la réponse est claire : "Zéro". Du coup, la jeune femme confie avoir ressenti un énorme sentiment de fierté lorsque le succès a commencé à frapper à sa porte. "Au moment où je me suis retrouvée à faire des couvertures de magazines, j'avais un truc de revanche sur la vie et de me dire 'ah ouais, tous les gars qui faisaient les malins...'" confie l'artiste qui a remporté en février 2020 le prix d'Artiste interprète féminine de l'année aux Victoires de la Musique.