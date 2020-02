Clara Luciani, Soko, Vincent Elbaz : Défilé de stars au gala de l'Opéra de Paris

Ce 27 février 2020 s'est tenue la soirée de gala de l'Association pour le rayonnement de l'Opéra national de Paris. Mais cette soirée n'était pas tout à fait comme les autres, puisque l'AROP fêtait ce soir-là ses 40 ans.

Pour l'occasion, l'Opéra de Paris avait mis les petits plats dans les grands, sous l'égide musicale de Pier Giorgio Morandi. Le programme unique proposait pas moins de dix-neuf tableaux musicaux tout au long de la soirée. Les célébrités sont venues en masse pour cette soirée exceptionnelle, à l'instar de la chanteuse Clara Luciani, couronnée du titre d'artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique cette année, ou Soko (de son vrai nom Stéphanie Sokolinski), venue avec sa compagne Stella Leoni. Les acteurs Laurent Lafitte (pensionnaire de la Comédie-Française) et Vincent Elbaz sont venus profiter de la soirée, tout comme Aurélie Saada et Sylvie Hoarau, du groupe Brigitte. Setsuko Klossowska de Rola, peintre japonaise et veuve de Balthus, a enchanté le tapis rouge en habit traditionnel, tout comme Céline Sallette, époustouflante dans la série Vernon Subutex, en costume noir croisé sur la poitrine. Plusieurs dizaines d'autres personnalités ont monté les marches de l'Opéra Garnier, dont les rampes étaient recouvertes de plantes et de fleurs.

Créée il y a quarante ans, cette association a presque doublé le mécénat jusqu'à 18 millions d'euros annuels sous l'impulsion du directeur de l'Opéra Stéphane Lissner, arrivé en 2014 dans un contexte de baisse de subventions. Son successeur Alexander Neef, nommé en juillet 2019, a accentué cette tendance. Cette soirée était aussi l'occasion de revenir sur le chemin parcouru par l'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris.