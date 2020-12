Carla Bruni fête ses 53 ans, tous ses célèbres amis réagissent : "Non non 35 tu t'es trompée..."

Le 23 décembre 2020 est un jour de fête pour Carla Bruni, puisque l'ex-top model célèbre aujourd'hui ses 53 ans. L'occasion pour la chanteuse, particulièrement active sur les réseaux sociaux, de partager un selfie d'anniversaire avec ses fans sur Instagram. Plusieurs amis célèbres en ont profité pour lui adresser de gentils messages...

"Happy birthday to me... #unandemoins #capricornwoman", l'épouse de Nicolas Sarkozy a-t-elle écrit en légende de sa dernière publication. A l'image, l'ancien mannequin prend la pose tout sourire, l'épaule dénudée marquée d'un "53". Une véritable pléiade de célébrités ont rapidement commenté le cliché, à grand renfort d'emojis festifs : Juliette Binoche, Emmanuelle Seigner, Farida Khelfa, son ex-camarade des podiums 90's Helena Christensen, Sandrine Kiberlain, Laura Smet, la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot, Helena Noguerra, Augustin Galiana, Lou Doillon, Marine Delerme, Bernard Montiel, Aurélie Sadaa, Tristane Banon...

De son côté, c'est avec humour que Karine Le Marchand a écrit : "Non non 35 tu t'es trompée... Happy you !" Béatrice Dalle a quant à elle ajouté : "Bon anniversaire à la plus belle que dieu te protège toi et ceux que tu aimes." C'est certainement avec ceux qu'elle aime que Carla Bruni va célébrer cet anniversaire mercredi.