Carla Bruni : Gaga de son "nouvel enfant", elle présente Rêve la petite dernière de sa famille

Si la petite Giulia (9 ans) et son grand frère Aurélien (19 ans) ont sans doute été gâtés à Noël, leur célèbre maman Carla Bruni s'est elle aussi offert un joli cadeau : un chaton ! Samedi 2 janvier 2021, elle a posté des photos et vidéos sur son compte Instagram pour officiellement présenter à ses 554 000 followers cette adorable boule de poils.

Sur son fil, l'ancienne Première dame âgée de 53 ans a posté une photo et une vidéo d'elle, en voiture, tout sourire avec le chaton lui grimpant dessus. En légende, Carla Bruni écrit : "Bienvenue a la petite Rêve, nouveau membre de notre famille... #chatondamour #adorablekitten." Véritablement gaga et sous le charme de ce chaton blanc et gris, elle a multiplié les publications dans sa story n'hésitant pas à le voir comme son "nouvel enfant". Il faut dire que la star adore les animaux avec lesquels elle partage une tendresse réconfortante. Au fil des années, l'interprète du tube Quelqu'un m'a dit a plusieurs fois eu l'occasion de présenter à ses fans ses animaux qu'il s'agisse de son chat Kim ou de ses chiens Dumbledore et Nastasya.