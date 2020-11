Nicolas Sarkozy aisé : les détails de sa fortune, l'ex-président s'en sort très bien

C'est un sujet encore largement tabou en France mais, en secret, nombreux sont les curieux quand il est question d'argent. Surtout celui des gens connus. Alors un ancien président, imaginez un peu ! A l'instar de Barack Obama dont la très coquette fortune a récemment été analysée depuis qu'il a quitté la Maison Blanche, le magazine L'Obs s'est penché sur celle de Nicolas Sarkozy.

Président, ça rapporte énormément

En 2012, Nicolas Sarkozy passait la main à François Hollande à la tête de l'Etat. Depuis, s'il s'est retiré de la vie politique, l'ancien locataire de l'Elysée s'en sort bien, très bien. Il touche une retraite estimée par Challenges aux alentours de 10 000 euros mensuels pour l'ensemble de ses précédents mandats : président, ministre, député, maire... A cela viennent s'ajouter des frais supportés par l'Etat comme une voiture de fonction, du personnel, des agents de sécurité ainsi qu'un bureau à Paris ; même si son épouse Carla Bruni possède de son côté un hôtel particulier dans la capitale.

Mais Nicolas Sarkozy met du beurre dans les épinards en poursuivant ses activités. Aujourd'hui âgé de 65 ans, il n'est pas question de lui parler de retraite. Une de ses sources de revenus provient de la vente de ses livres. Le dernier en date, Le Temps des tempêtes, "se vend comme des petits pains, frôle les 250 000 exemplaires, selon son éditeur (Editions de l'Observatoire), qui devraient lui rapporter entre 400 000 et 600 000 euros de droits d'auteur", affirme L'Obs.

L'ami des puissants

Nicolas Sarkozy peut également compter sur le prestige lié à son ancienne fonction de chef d'Etat, faisant de lui un conférencier grassement rémunéré. Un temps inscrit au catalogue du Washington Speakers Bureau, il pouvait prendre environ 100 000 euros la prestation. S'il a réduit le nombre de ses conférences à l'étranger comme en France, il en tient encore de temps à autre. "Depuis 2017, par exemple, il intervient une fois l'an devant les cadres du groupe de BTP du milliardaire Mohed Altrad", précise L'Obs.

Enfin, le papa de la petite Giulia (9 ans) est très présent dans le monde des affaires grâce à son réseau et son carnet d'adresses. Nicolas Sarkozy est un administrateur ou ambassadeur très sollicité par de grands groupes : Accor, Barrière, Lov Group, Lagardère... Des fonctions "lui permettant au passage d'arrondir joliment ses revenus, chaque nouveau poste lui rapportant entre 50 000 et 100 000 euros de jetons de présence par an (avant impôts)", ajoute le magazine. On imagine que si Nicolas Sarkozy se décide un jour à prendre sa retraite, elle se fera au soleil.

Retrouvez l'enquête intégrale de L'Obs, dans son édition du 19 novembre 2020.