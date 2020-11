Barack et Michelle Obama : Leur colossale fortune bâtie après la Maison Blanche...

La vie après la Maison Blanche est plutôt agréable pour Barack et Michelle Obama. Si le premier s'est fait discret ces dernières années, s'occupant notamment de sa fondation, son épouse a elle pris le temps de la décompression à la maison avant d'entamer une grande tournée pour son autobiographie intitulée Devenir, parue en 2018. C'est au tour de l'ex-président de sortir un ouvrage : Une terre promise. Le couple gagne désormais nettement mieux sa vie que par le passé...

Comme le rapporte le journal Le Parisien dans son édition du 17 novembre, le livre de confidences du 44e président des Etats-Unis est appelé à devenir un succès. Il sort dans 23 pays et va être tiré dans un premier temps à 3,4 millions d'exemplaires ! Forcément, les enjeux financiers derrière sont importants. Barack et Michelle Obama avaient préparé le terrain après la passation de pouvoirs avec Donald Trump, en 2017. Le couple avait ainsi négocié avec Crown Publishing Group - filiale de Penguin Random House - la coquette somme de 60 millions de dollars pour leurs mémoires ! Pour l'heure, la maison d'édition est satisfaite puisque le livre de l'ancienne First Lady s'est écoulé au total à 14 millions d'exemplaires dans le monde dont 500 000 en France. Aux revenus générés par l'ouvrage, présenté lors d'une tournée de conférences, il fallait aussi ajouter le prix des goodies. Nul doute que celui de Barack Obama fera encore mieux.

La fortune du power couple peut aussi compter sur le petit écran avec un juteux contrat signé en 2018 avec la plateforme Netflix, dont le montant est estimé à 50 millions de dollars. Un contrat de production comprenant notamment le documentaire Devenir, accompagnant la sortie du livre de Michelle Obama.

Enfin, Barack (59 ans) et Michelle Obama (56 ans) gagnent aussi de belles sommes en accordant des conférences. L'ex-président démocrate touche jusqu'à 400 000 dollars pour une prestation contre 225 000 pour son épouse. A cela vient aussi s'ajouter la retraite de président de Barack qui se monte à 200 000 dollars par an. Au total, la fortune du couple est estimée par le New York Post à 135 millions de dollars. On comprends mieux comment ils ont alors pu acheter une maison à Washington, une autre sur l'ile de Martha's Vineyard et payer les universités de leur filles : Malia (22 ans) inscrite à Harvard et Sasha (19 ans) scolarisée à l'université du Michigan.