Michelle Obama furieuse contre Donald Trump : elle lui en veut pour "ses mensonges racistes"

Si certains rêvaient pour Michelle Obama d'un destin présidentiel - comme l'avait tenté Hillary Clinton -, l'ancienne première dame des Etats-Unis a douché leurs espoirs. Après huit ans auprès de son mari Barack, populaire 44e président démocrate de 2009 à 2017, elle était plus que ravie de retourner à une vie simple. Mais cette ancienne avocate de profession a toujours un oeil sur la politique. Et, heureuse de la victoire de Joe Biden, elle n'a pas hésité à s'en prendre à Donald Trump...

Lundi 16 novembre, sur son compte Instagram, Michelle Obama a posté une photo d'archive de l'époque où elle quittait Washington avec son mari Barack pour laisser la place au décrié milliardaire et candidat victorieux à la présidentielle, le républicain Donald Trump. L'occasion pour elle de livrer le fond de sa pensée sur l'attitude de l'actuel président, qui refuse toujours d'admettre sa défaite alors que Joe Biden a remporté plus de suffrages et de grands électeurs que lui, faisant de ce dernier le futur chef d'état. "Une des grandes responsabilités de la présidence est d'écouter ce que dit le peuple. Alors mon mari et moi avions donné des instructions à nos équipes pour faire ce que George et Laura Bush avaient fait pour nous : orchestrer une transition respectueuse (...) Nous avions invité les proches du président élu dans nos bureaux et préparé pour eux des mémos détaillés, leur offrant ce que nous avions appris au cours des huit dernières années", a-t-elle d'abord rappelé.

Et Michelle Obama, qui refuse que son mari Barack retourne dans l'arène politique auprès de Joe Biden, qui avait été son vice-président, d'ajouter : "Je dois être honnête et dire que rien de tout cela n'était facile pour moi. Donald Trump avait diffusé des mensonges racistes sur mon mari [il avait notamment fréquemment remis en cause sa nationalité américaine, NDLR] et mis ma famille en danger. C'était quelque chose que je n'étais pas prête de pardonner. Mais je savais, pour le bien de notre pays, que je devais trouver la force et la maturité pour mettre ma colère de côté. Alors j'ai accueilli Melania Trump à la Maison Blanche et j'ai parlé avec elle de mon expérience, répondant à chaque question de ce que cela implique d'être première dame à l'éducation des enfants au sein de la Maison Blanche."

Rappelant que "la démocratie est plus grande que l'égo de n'importe qui", Michelle Obama a décoché quelques ultimes piques bien senties à Donald Trump. "L'amour de notre pays requiert de nous le respect des résultats d'une élection même si nous n'aimons pas ces résultats ou que nous souhaitions qu'ils prennent une autre direction. La présidence n'appartient pas à une seule personne ou à un seul parti. Prétendre cela, jouer avec des théories du complot sans fondements - pour un gain personnel ou politique - met la santé et la sécurité de notre pays en danger", a-t-elle ajouté.

A noter que Barack Obama fera également des confidences ce mardi 17 novembre, sur France 2, en interview avec François Busnel dès 20H35. Il est en promotion pour la sortie de ses mémoires, Une terre promise (Fayard).